Avanza con fondos municipales la extensión de la red de gas que paralizó el gobierno nacional 

En el marco del plan municipal para ampliar la red de gas natural en distintas localidades, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó la habilitación de una nueva conexión en Matheu, con el objetivo de garantizar un servicio esencial y mejorar la calidad de vida de las familias de la localidad.

“Miles de vecinos comienzan a tener acceso al gas natural sin tener que comprar una garrafa. Se trata de mejorar el día a día, hacerle más fácil la vida a las familias”, afirmó Sujarchuk. Y agregó: “Con esta inversión municipal estamos generando obra pública fundamental para nuestra gente y facilitando el acceso a la red de gas. Sin embargo, queremos aprovechar para volver a reclamarle al gobierno nacional que también finalice la red de agua y cloacas, especialmente en localidades como Garín y Matheu, donde buena parte del tendido ya está terminado, al igual que en Maquinista Savio donde faltan pequeñas conexiones.”



La Municipalidad de Escobar asumió la financiación del proyecto, cubriendo la totalidad de los costos para su finalización frente a la paralización de la obra por parte del actual gobierno nacional. La obra incluyó 4.900 metros de tendido que permitirán que 321 hogares del centro de Matheu, el barrio San Andrés y zonas aledañas accedan al servicio de gas natural.



Sujarchuk compartió con vecinos y vecinas de la zona el encendido simbólico de la llama votiva. Luego, el equipo técnico de Naturgy instaló un medidor y realizó las pruebas necesarias para habilitar el servicio en el hogar de Aldana Monjes, una de las beneficiarias que celebró la noticia junto a sus hijos y su pareja.



“Para nosotros como compañía, el objetivo número uno siempre ha sido que cada vez más clientes puedan conectarse al gas natural. Para quienes reciben el servicio es algo fundamental, que mejora su calidad de vida”, aseguró Gustavo Latorre, director comercial de la empresa Naturgy.



Con esta inauguración, el Municipio reafirma su decisión de sostener la expansión de la red de gas natural en el distrito con recursos propios. En las próximas semanas se prevé avanzar en nuevas conexiones, sumando más hogares al servicio y reduciendo los costos que implica depender de garrafas, al tiempo que se mejora la seguridad y el confort de las familias.





