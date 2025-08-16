Día de las Infancias: el Municipio entregó aportes a 350 merenderos para la celebración de niños y niñas

En el microestadio de Garín, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó un acto de reconocimiento a la labor solidaria de los merenderos del partido de Escobar, acompañado por la subsecretaria de Colectividades y Entidades y primera candidata a concejal, Laura Cejas, junto a referentes de todos los barrios. Durante el encuentro se entregaron tarjetas de $300.000 para la compra exclusiva de alimentos —excepto bebidas alcohólicas— destinadas a la organización de los festejos por el Día de las Infancias.

Este sábado 16 de agosto, de 14 a 18 horas, se realizará en Garín un gran festejo en el Boulevard Presidente Perón (entre 2 de Abril y Las Heras), con la participación de los equipos voluntarios de trabajo de merenderos, comedores y ollas populares, la mayoría de ellos conformados por mujeres que son vecinas de los barrios donde funcionan estos espacios.



“En cada barrio hay personas que se ponen al hombro la tarea de acompañar a quienes más lo necesitan. Este aporte es un gesto de confianza y de apoyo, porque nadie mejor que cada merendero sabe cómo administrar los recursos para que las chicas y los chicos tengan su día de alegría. Un Estado presente es el que respalda, reconoce y potencia ese trabajo comunitario”, destacó Sujarchuk.



En el distrito funcionan 350 merenderos distribuidos en todas las localidades. Además de la asistencia alimentaria, el Municipio impulsa actividades recreativas y culturales durante todo el año, como salidas al Cine Italia y al Teatro Seminari, al bioparque Temaikèn y a la Granja Educativa Don Benito, entre otras.



Por su parte, Laura Cejas afirmó: “Compartir esta celebración y entregar un aporte concreto que ayude a organizar los festejos del Día de las Infancias es una enorme satisfacción. Los merenderos son espacios de encuentro, solidaridad y esperanza, y nuestra gestión va a seguir acompañándolos para que puedan continuar fortaleciendo su tarea”.





