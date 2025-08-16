Finde en Escobar: la Peña de Raíces Provincianas, un festival de Jazz y los festejos por el Día de las Infancias son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la cuarta edición del festival Jazz Escobar, la Peña de Raíces Provincianas y los festejos por el Día de las Infancias, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a partir de las 11 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), en la feria Sabores Rodantes Fun Zone con stands gastronómicos, feria de emprendedores, juegos inflables, parque de aventuras, autitos chocadores, samba y mucho más. La experiencia se repetirá el sábado y el domingo con entrada libre y gratuita. Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se realizará la cuarta edición del Festival de Jazz con la presencia de artistas como Flopa Suksdorf y Nicolás Santella, Miguel Merengo Cuarteto, Javier Martínez Quinteto y The Black Sheep. La experiencia se repetirá el sábado con presentaciones de Nuestro Abismo Repleto, Juan Pablo Arredondo Quinteto, Cuatro Vientos y Disertación. Si bien la entrada es libre y gratuita, quienes deseen asistir deberán reservarlas por mail en teatroseminari@escobar.gob.ar o en la boletería del teatro.



El sábado, a las 12 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), tendrá lugar el Festival JuveActiva que contará con competencia de freestyle, shows de danza, Punto Joven, stands de colegios, bandas en vivo, DJs, juegos y mucho más. Luego, en el marco del Día de las Infancias, desde las 14 horas se realizará un festejo en Garín (Boulevard Presidente Perón, entre 2 de Abril y Las Heras) que incluirá juegos, sorteos, inflables, shows circenses, artistas itinerantes, ferias de emprendedores y los espectáculos de Qué Pasó Ayer Music, Nacho Frito, La Masa, Bob Limón, Pichiculundios y Plim Plim. Además, a las 15 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz) se desarrollará el encuentro “Ocaso Dorado” con muestras de artistas visuales, una feria americana, puestos de emprendedores, poesía, DJs y shows de artistas locales.



El domingo, a partir de las 10:30 horas en el Parque Papa Francisco tendrá lugar una bicicleteada recreativa para toda la comunidad para promover el uso de la bicicleta y la movilidad sustentable. Además, habrá actividades para toda la familia, shows en vivo y una feria de emprendedores locales. Quienes deseen participar y no tengan bicicleta, pueden reservar una gratis en la plataforma Escobar 360 (www.escobar360.gob.ar). Más tarde, desde las 11 horas, continuarán los festejos por el Día de las Infancias en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de los Pescadores, Belén de Escobar) con espectáculos e inflables.



También el domingo, desde las 13 horas en Garín (Boulevard Presidente Perón, entre Libertad y Cigliutti), se podrá disfrutar de la segunda edición de la Peña Oficial del festival Raíces Provincianas con shows de artistas musicales, ballets folclóricos, una feria gastronómica y feria de emprendedores y emprendedoras. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Homo Argentum” a las 16 horas, “Otro Viernes de Locos” a las 18:30 horas y, con entrada libre y gratuita, “Babe: El Chanchito Valiente” a las 16 horas, “Camp Rock» a las 18:30 horas y “Jurassic World” a las 21 horas.





