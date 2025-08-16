Ariel Sujarchuk y Gabriel Katopodis recorrieron el nuevo Centro de Monitoreo y la remodelación del Polo de Educación Superior

El intendente Ariel Sujarchuk y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, supervisaron los trabajos de ampliación del Centro de Monitoreo municipal y de remodelación que se lleva adelante en el Polo de Educación Superior, ambas obras realizadas por la Municipalidad de Escobar y financiadas por el gobierno bonaerense.

La recorrida comenzó en Garín, donde está a punto de finalizarse el nuevo Centro de Monitoreo, que albergará también la sede de la Secretaría de Seguridad. Con una inversión total de $1.434 millones, el lugar tendrá una superficie total superior a los 2000 metros cuadrados, cinco veces mayor de lo que fue su tamaño original. El edificio estará dividido en cuatro volúmenes interconectados por puentes, con una plaza central, playa de estacionamiento y un nuevo acceso público.



“Este nuevo centro ya no es simplemente un centro de monitoreo de seguridad, sino que cambia el paradigma tecnológico de Escobar. Para eso, necesitamos contar con la estructura y la infraestructura necesarias que nos brinda el ministro Katopodis para lograr este objetivo. Gracias a su comprensión y al apostar por la modernidad llevamos adelante estas obras, para dejar de hablar de los problemas del pasado y hacernos cargo de los problemas del futuro.”, afirmó Sujarchuk.



“Escobar nos sorprende diariamente con transformaciones en todo el distrito. Con cada visita me encuentro con más polideportivos, hospitales y en esta ocasión con todo el programa de seguridad ciudadana implementado realmente con toda la tecnología. Esto se hizo realidad con una inversión a la altura de lo que merece esta comunidad y con un gran liderazgo de Ariel, con una planificación de la ciudad que, barrio por barrio, sabe cómo —a través de obras, intervenciones y programas— vamos cuidando a nuestra gente”, concluyó Katopodis.



Luego, el intendente y el primer candidato a senador provincial, recorrieron el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar, donde se construyen nuevos espacios para salas de reuniones y de lectura, comedor, sanitarios y cocina, integrando la estructura existente con una nueva edificación metálica. Además, ya finalizó la reparación integral de techos de teja y chapa, cielorrasos y desagües pluviales para mejorar el estado y funcionamiento del edificio. La totalidad de la obra requiere una inversión de $326 millones.



Por último, Sujarchuk y Katopodis conversaron mano a mano con comerciantes y empleados del Paseo Gastronómico Mendoza, destacando el aporte que realizan al desarrollo económico y turístico del distrito, y valorando la generación de empleo local.



