Finde largo en Escobar: actividades por el Mes de la Memoria, el festival Sangre Criolla y Alma Bohemia son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los encuentros y espacios reflexivos por el Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia, la tercera edición del festival Sangre Criolla, y Alma Bohemia, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes con el Día de la Cerveza. La jornada con motivo de los festejos por San Patricio, tendrá descuentos y promociones en bares y locales gastronómicos del distrito. El listado completo de comercios adheridos y sus promociones puede consultarse en: www.escobar.gob.ar/ diadelacerveza .



El sábado, a partir de las 14 horas en el Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz), se realizará el festival Alma Bohemia con shows musicales de rock & roll en vivo, feria de artesanos, diseñadores, artistas visuales, emprendedores y propuestas de moda circular. La experiencia se repetirá el domingo y el lunes, en ambos días la entrada al evento será libre y gratuita. En el marco de las actividades por el Mes de la Mujer, cada jornada contará con un cierre musical a cargo de artistas mujeres: el sábado tocarán Bacanas Rock y Vicky Soulé, el domingo Escorpia, y el lunes Q’ Acelga.



También el sábado, desde las 15 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), se desarrollará la tercera edición del festival tradicionalista Sangre Criolla, el cual contará con un gran fogón a cargo de las agrupaciones gauchas del distrito con guitarreada, ballets folclóricos, comidas típicas, la participación de entidades de bien público y artistas locales. La experiencia continuará el domingo a las 11 horas con el tradicional desfile en Avenida Tapia de Cruz (entre Alberdi y Belgrano) y más tarde, desde las 13 horas en el Predio Floral, con una exhibición de destrezas criollas y un amplio patio gastronómico. Luego, a las 19 horas en la plaza de la estación de Ingeniero Maschwitz (esquina El Dorado y Avenida Villanueva), se desarrollará la jornada “Decires iluminados para ahuyentar el olvido” en el marco de las actividades conmemorativas por el Mes de la Memoria, la Verdad y la Justicia. El encuentro contará con intervenciones artísticas de música y poesía. A la misma hora, en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se inaugurará la muestra de arte “Reflejo de la Naturaleza” de la artista plástica Susana Mary Torres. La exposición, de acceso libre y gratuito, podrá visitarse hasta el 2 de abril, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.



El domingo, a partir de las 11 horas en el Mercado del Paraná (Ruta 25 y Camino de Los Pescadores, Belén de Escobar), habrá una jornada repleta de actividades para toda la familia y el Paseo del Paraná contará con shows musicales a cargo de Los 4 del Norte y de Agrupación King Kong.



Por último, el lunes a las 21 horas en la Plaza de la Memoria (Alberdi entre Tapia de Cruz y Spadaccini, Belén de Escobar), se realizará una vigilia del 24 de marzo con el objetivo de generar un espacio reflexivo a 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar.