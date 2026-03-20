Atlético Escobar sigue haciendo historia: este domingo debuta en el Federal A

Este domingo desde las 16 horas, frente a Independiente en Chivilcoy, Atlético Escobar tendrá su debut histórico en el Torneo Federal A, el campeonato que otorga dos ascensos al Nacional B. Para afrontar el desafío más importante en los 13 años de vida, el club retuvo a la base de jugadores que consiguió, de manera invicta, el ansiado ascenso, se reforzó con 13 futbolistas y sufrió algunas bajas.



Al plantel dirigido por Darío Bringas llegaron los arqueros Camilo Salamanca (21 años, Inferiores de Boca) y Facundo Sánchez (24, ex Sarmiento de Resistencia, Chaco) y los defensores Agustín Lara (21, Inferiores de Independiente), el paraguayo Hugo Paniagua Zarate (28, el DT ya lo entrenó en Atenas de Río Cuatro), Matías Billordo (29 años, de larga trayectoria en el ascenso metropolitano) y el camerunés nacionalizado argentino Stephane Nwatsock (26 años). Otras de las altas son los mediocampistas Luciano Miño (23, Acassuso), Axel Juárez (35, de enorme experiencia en el ascenso), Pablo Domínguez (20, ex Estudiantes de Caseros) y Nicolás Kilanowski (22, ex Uribelarrea FC y Talleres de Remedios de Escalada). Por último, se sumaron los delanteros Ricardo Lezcano (25 años, figura de General Paz Juniors en el último Regional Amateur), Gustavo Gómez (28, de largo recorrido por torneos argentinos) y Ramón Villalba (26 años, ex Deportivo Rincón).



Entre las bajas se anotan el arquero Juan Gerardi, el defensor Thiago Castillo, los volantes Braian Ceballos y Ariel Armada y los delanteros Patricio Diez y Tomás Islas. En tanto, el lateral Thiago Rodríguez se someterá a una operación quirúrgica por la rotura de ligamentos y su recuperación demandará al menos entre seis y siete meses.



Atlético Escobar integra la Zona 1 del Federal A, donde tendrá que viajar unos 5500 kilómetros en la etapa clasificatoria. Sus rivales serán Independiente y Gimnasia -ambos de Chivilcoy-, Defensores de Villa Ramallo, Douglas Haig de Pergamino, Gimnasia de Concepción del Uruguay, El Linqueño, Sportivo Las Parejas, 9 de Julio de Rafaela y Sportivo Belgrano de San Francisco.