Robaron un auto en Del Viso y cayeron en Maquinista Savio

Tras una intensa persecución, la Guardia Urbana de Pilar detuvo a dos delincuentes que asaltaron a una mujer en Del Viso, le sustrajeron el auto y se dieron a la fuga hasta Maquinista Savio.

Según indicó la Secretaría de Seguridad de Pilar, el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) tomó conocimiento del hecho ocurrido sobre la calle Las Margaritas, donde dos delincuentes a bordo de una moto interceptaron a la víctima y robaron su Honda Fit de color gris. Con esta información, los operadores comenzaron una intensa búsqueda, detectando al automóvil mientras circulaba por las calles Beliera y Dinamarca, con sentido a Ruta 26.

about:blank De esta manera, se implementó un intenso operativo cerrojo que permitió detener a los delincuentes luego de que los mismos salieran de los límites del distrito y pierdan el control del rodado en El Jilguero y Los Claveles de Maquinista Savio.

Tal como informaron fuentes policiales, uno de los sujetos fue sorprendido mientras intentaba hacerse el dormido, en tanto que el segundo fue aprehendido en el patio de una casa, donde trataba de ocultarse. Los ladrones fueron identificados como Cristian Nahuel M., (28), y Alan Santiago P. (33), ambos oriundos de Maquinista Savio.

La causa fue caratulada como «Robo automotor» por la UFI 4 de Pilar.