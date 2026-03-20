Con más camiones, Escobar extiende la recolección de residuos a seis días en todo el distrito

Desde el viernes 20 de marzo, el servicio de recolección de basura en Escobar será de seis días por semana en el 100% del distrito, gracias a que la Municipalidad incorporó a la flota cinco nuevos camiones 0 km, alcanzando un total de 28 unidades operativas. Es decir, la recolección se realizará seis días por semana, de lunes a sábado, en todas las localidades.



En el Polo de Educación Superior (PES) de Escobar en Ingeniero Maschwitz, el intendente Ariel Sujarchuk encabezó el acto de presentación de las unidades y destacó el impacto de esta medida: “Es un paso clave hacia un distrito más ordenado y limpio. Hace 10 años, había zonas donde no existía el servicio y otras con apenas dos o tres días semanales. Sin embargo, nuestra gestión aumentó la recolección a seis días por semana en el 75% del partido, aunque quedaban zonas en las que todavía teníamos tres. Gracias a la ampliación de la flota, el 100% del distrito tendrá el mismo nivel de prestación”.



En este sentido, algunos puntos del partido que contaban con una frecuencia reducida, como la localidad de Loma Verde, el barrio El Cazador de Belén de Escobar, y los barrios Las Glorias y parte de Lambaré en Ingeniero Maschwitz, serán incorporados a un esquema de recolección más regular, equiparándose al resto del distrito.



“Los camiones cuentan con GPS, lo que nos permite verificar en tiempo real los recorridos. Si un vecino informa que el servicio no pasó, podemos constatarlo de manera inmediata y actuar en consecuencia”, explicó el intendente.



De los cinco vehículos nuevos, tres estarán destinados a la recolección domiciliaria, uno al levantamiento de contenedores y otro funcionará como refuerzo en los cascos urbanos. Esta inversión permitirá optimizar la logística, ampliar la cobertura y consolidar un servicio más eficiente, equitativo y sostenido en todo el partido.