Finde en Escobar: los festejos por el aniversario de Maquinista Savio, «Tirria» y Gabriel Rolón son los eventos destacados

Este fin de semana largo, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan los festejos del aniversario de Maquinista Savio, la obra teatral “Tirria” protagonizada por Diego Capusotto, y la presentación de Gabriel Rolón, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes, a las 14 horas en la Reserva Natural y Educativa de Ingeniero Maschwitz (Sucre y Obligado), con un taller sobre los ambientes de Escobar con motivo del Día Mundial del Ambiente. Para participar no hace falta inscribirse previamente.



También el viernes, a las 16:30 horas, se llevarán adelante los festejos por el 52° aniversario de Maquinista Savio que tendrán lugar en la plaza La Madre y el Niño (Blvd. 5 de Junio y Ruta 26) con food trucks, feria de entidades y emprendedores, Programa de Ayuda a Egresados y artistas locales. También por la tarde se realizarán dos jornadas simultáneas de JuveActiva. Por un lado, el skatepark del Parque Papa Francisco (Av. El Dorado 1900, Ingeniero Maschwitz) contará con skate y BMX, mientras que en el anfiteatro de la plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar) se desarrollarán propuestas de freestyle y básquet para los jóvenes del distrito. Por otra parte, a las 20:30 horas jugará Sportivo Escobar ante José Hernández por una nueva fecha de los playoffs en el estadio Juan «Gallego» Peralba (20 de Junio 140, Belén de Escobar). Más tarde, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), habrá una función de la obra teatral “Tirria” protagonizada por Diego Capusotto, Andrea Politti y Rafael Spregelburd.



El sábado, el Cine Italia proyectará las películas “Amos del Universo” a las 12 horas y “Scary Movie 6” a las 15 y 23:30 horas. Luego, a 14 horas en la huerta del Polo de Educación Superior (PES) de Escobar (Sucre 1550, Ingeniero Maschwitz), tendrá lugar un taller de huerta agroecológica para las infancias. Además, a las 16 horas en el skatepark del Parque Papa Francisco, habrá un taller de alfombras voladoras La actividad se encuentra sujeta a ser reprogramada en caso de lluvia para chicos y chicas de entre 10 y 17 años. La inscripción para ambas actividades se realiza en www.escobar360.gob.ar y, en caso de lluvia, están sujetas a ser reprogramadas. Por la noche, a las 21 horas, se presentará en el Teatro Seminari la comedia teatral “Mi Amiga y Yo” protagonizada por Sebastián Presta y Florencia Torrente.



El domingo, a las 15:30 horas, Atlético Escobar jugará como local ante Club Atlético El Linqueño en el Estadio Armenia (Ruta Provincial 26 y Quintana, Ingeniero Maschwitz) por la fecha 12 del Torneo Federal A. Por último, a las 17 y 19:30 horas en el Teatro Seminari, se presentará el psicoanalista y escritor Gabriel Rolón con su obra “Palabra Plena”.