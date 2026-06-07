HCD: Los trabajadores municipales fueron reconocidos por su labor durante la emergencia climática

Hoy en el Honorable Concejo Deliberante de Escobar se llevó a cabo la Quinta Sesión Ordinaria, en la que se aprobaron nueve proyectos. Entre ellos se destacan:

El reconocimiento a los/as trabajadores/as municipales que participaron en tareas de asistencia, contención y respuesta ante la emergencia climática ocurrida el 3 de abril.

Se creó el Consejo Local para las personas con discapacidad.

Se aprobaron los reconocimientos para la Asociación Civil Cooperadora del Centro de Salud Dr. Horacio Canesi y a la entidad de bien público Colectividad peruana de Escobar.

Se declaró de interés el Instituto Reimar por su trayectoria en la promoción de danzas y actividades artísticas.