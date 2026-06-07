Defensa del Consumidor: récord de casos resueltos en mayo gracias al Código Municipal de Protección

Mirta, una vecina de Matheu, envió su notebook a arreglar al servicio técnico asignado por el vendedor. Pero en el camino, la empresa que trasladaba la computadora la perdió y nunca llegó a destino. Como el servicio técnico notificó que no recibió la computadora para su reparación, Mirta se acercó a la Dirección Municipal de Defensa del Consumidor para intimar a la empresa vendedora, que luego presentó un ofrecimiento conciliatorio que consistió en la entrega de una notebook nueva y sin cargo en el domicilio de la denunciante.



Ana, una vecina de Garín, quería dar de baja un servicio de televisión digital y no obtenía respuesta por parte de la empresa proveedora. Fue así que inició el reclamo y la empresa involucrada ofreció la baja del servicio, el reembolso de la factura de abril y el ajuste a cero de la cuenta, lo cual fue aceptado por la denunciante.



Mirta y Ana son solo dos de los 85 casos resueltos por la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) durante mayo, que se convirtió en el mes record desde la creación del Código Municipal de Protección de Consumidores y Usuarios en Escobar, el primero de estas características en todo el país.



En total, desde la implementación del Código Municipal se atendieron 7103 reclamos. Se registraron 1.491 acuerdos conciliatorios y 399 imputaciones por multas por inasistencia a audiencias e infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, dejando de manifiesto que resulta un método efectivo para la resolución de conflictos de las y los consumidores y usuarios de Escobar.



También, a través del reordenamiento normativo y el constante seguimiento de los casos, se logró que distintos proveedores de bienes y servicios se pongan a derecho en los expedientes administrativos, enviando a sus representantes legales para fijar domicilios electrónicos, lo cual permite agilizar los tiempos y facilitar los modos de tramitación.



CÓMO INICIAR UN RECLAMO



Los vecinos y vecinas con domicilio en el partido de Escobar acreditado en su DNI, pueden realizar la denuncia a través del sitio web www.escobar.gob.ar/denunciaconsumidor o por cualquier duda o consulta acercarse de 8 a 14:30 horas a la nueva oficina de la Dirección General de Protección de las y los Consumidores. Luego, a través del chatbot Flora, se puede consultar en tiempo real el estado de los reclamos y expedientes de OMIC, sin necesidad de acercarse a una dependencia municipal.