Finde en Escobar: la Feria del Libro, JuveActiva y “Made in Lanús” son los eventos destacados

Como cada fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia, entre las que se destacan la Feria del Libro, la jornada JuveActiva y la obra teatral “Made in Lanús”, además de otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 9 horas, con la segunda jornada de la 10ª edición de la Feria del Libro que se desarrolla hasta las 20 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), la cual contará con conferencias, presentaciones de autores reconocidos, talleres de escritura y lectura, espectáculos infantiles y actividades artísticas. Además, la feria contará con una feria de vinilos, un espacio dedicado al animé, food trucks con opciones gastronómicas y un torneo abierto de ajedrez. La experiencia se repetirá el sábado desde las 12 horas con entrada libre y gratuita. Más tarde, a las 15 horas en el Parque Papa Francisco (El Dorado y Lamadrid, Ingeniero Maschwitz) se realizará un nuevo encuentro “Ocaso Dorado” con muestras de artistas visuales, una feria americana, puestos de emprendedores, poesía, DJs y shows de artistas locales.



También el viernes, desde las 16:30 horas en el skatepark de la plaza El Dorado (Av. El Dorado y La Plata, Ingeniero Maschwitz), se llevará adelante la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, radio en vivo, arte urbano y punto de consulta joven. Luego, a las 19 horas en el Honorable Concejo Deliberante (Av. Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar) tendrá lugar la Exposición Regional Arte e Inclusión donde se podrá disfrutar, con entrada libre y gratuita, de muestras de fotografía, dibujo, pintura y esculturas a cargo de distintos artistas locales y un show de música en vivo de la Orquesta de Cámara de Escobar. Además, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), habrá un taller de danza urbana y, a la misma hora en la Sociedad de Fomento de Ingeniero Maschwitz (Maipú 1393) se realizará el festival de música argentina para guitarra “Festimag”. Para finalizar la jornada, a las 21 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Fede Cyrulnik con su unipersonal “Evolushon”.



El sábado, a partir de las 10 horas en el Honorable Concejo Deliberante, se realizará el encuentro “La ELi en el HCD”, donde estudiantes de la Escuela del Liderazgo presentarán los proyectos realizados este año que forman parte del Presupuesto Participativo Joven. Por la noche, a las 21 horas en el Teatro Seminari, habrá una función de la obra teatral “Made in Lanús” dirigida por Luis Brandoni y protagonizada por Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda.



El domingo, a las 19 horas en el Teatro Seminari, tendrá lugar un concierto de música barroca a cargo de la Cámara de Orquesta de Escobar. Lo recaudado será a beneficio de la cooperadora Apanne. Luego, también en el Seminari, se desarrollará el encuentro “Milonga de Agosto” con muestras, clases abiertas y un cierre musical a cargo del Sexteto de Tango de Zárate. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “Homo Argentum” a las 12:30 y 15 horas, y “La Hora de la Desaparición” a las 21:30 horas.





