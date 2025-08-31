Se refuerza la limpieza de espacios públicos ante la alerta por tormentas

La Municipalidad de Escobar intensifica los trabajos de saneamiento y limpieza en distintos puntos del distrito debido a la alerta por fuertes lluvias que anticipa el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para las jornadas del próximo domingo y lunes.

Durante los últimos días se retiraron más de 9.500 kilos de residuos acumulados, a través de la limpieza de un punto de la Ecobarda (3.000 kg) y otro del arroyo Escobar cercano a la Panamericana (6.500 kg). Además, se realizaron tareas de desobstrucción y mantenimiento de zanjas y cursos de agua en los barrios Saboya de Matheu, Amancay de Maquinista Savio, San Javier de Garín, así como en la zona de la ruta 26 en Ingeniero Maschwitz. También se avanzó con la limpieza del arroyo Escobar a la altura de la calle Etcheverría, en el barrio La Celina.



En paralelo, continúan los operativos de prevención y monitoreo en todo el distrito para reducir riesgos de anegamiento y garantizar el buen escurrimiento del agua en los barrios.



Recomendaciones a la comunidad:

Ante la posibilidad de intensas lluvias, se aconseja a los vecinos no salir de sus hogares salvo en casos necesarios, no sacar la basura en días de tormenta, no apoyarse en postes de electricidad ni manipular cables caídos, y mantenerse informados a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Escobar.







