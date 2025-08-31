AMIP: más de 6.000 contribuyentes alcanzados por nuevos beneficios tributarios

La Municipalidad de Escobar, a través de la Administración Municipal de Ingresos Públicos (AMIP), continúa implementando medidas para acompañar y fortalecer a los comercios de cercanía mediante importantes exenciones y descuentos en tasas municipales. Unos 6.000 contribuyentes se ven beneficiados en 2025 con distintas herramientas de alivio fiscal.

Entre las medidas implementadas, se destacan la exención para nuevas habilitaciones, que alcanza a 505 contribuyentes y otorga tres meses a tasa cero en nuevas altas de rubros o sucursales. A su vez, el régimen simplificado llega a 422 microcontribuyentes, dirigido a monotributistas de categoría A o Social, que unifica en una sola boleta las principales tasas municipales con un descuento del 50%, además de contemplar la exención total de publicidad en cartelería pintada de hasta dos metros cuadrados, para 880 contribuyentes durante el segundo semestre de 2025 y todo 2026.



Por otra parte, 1.579 contribuyentes se benefician con la exención total de la tasa por ocupación del espacio público, que abarca mesas, sillas, caballetes, bicicleteros o exhibición de autos y se extiende hasta junio de 2026. También 199 contribuyentes de barrios incluidos en el RENABAP acceden a un descuento del 80% tanto en tasas comerciales como de vivienda, siempre que se encuentren al día en sus pagos.



Finalmente, los beneficios para cumplidores llegan a todos los contribuyentes generales y medianos (unos 6.000 en total), con un 20% de descuento para pagos con débito automático y un 15% para quienes se mantienen al día en las tasas de Inspección de Seguridad e Higiene, Ocupación y Publicidad.



Para más información y consultas, los vecinos pueden comunicarse al WhatsApp de AMIP: 11 2439 7821.





