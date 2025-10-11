Fiesta Nacional de la Flor: volvió el Mercado de Oportunidades con importantes descuentos y productos

Luego del éxito en ediciones anteriores, el Mercado de Oportunidades volvió a abrir sus puertas con importantes promociones y descuentos que alcanzan hasta el 20% y 50% en productos seleccionados. Esta vez, el evento se realiza durante los últimos tres días de la Fiesta Nacional de la Flor y cuenta con más de 12 puestos de productos a precios muy accesibles.



Entre los importantes precios que ofrece el Mercado, hay ofertas destacadas e imperdibles como remeras desde $4.900, buzos desde $14.900, camisetas y shorts deportivos a $50.000, zapatillas a $55.000 y mochilas a $31.499. También incluye una amplia gama de productos tecnológicos como afeitadoras eléctricas a $6.000, cámaras de seguridad con videollamada a $28.000, y consolas de videojuegos Xbox a $45.000.



Por otra parte, hay artículos para el hogar como una cocina a $378.500, hidrolavadora a $94.995, tender a $21.997, además de productos como el juego de asado a $27.000, un termo Stanley con mate y bombilla a $35.000 y un juego de latas matero a $20.000. También es una oportunidad para ahorrar en alimentos: la pizza de muzza grande a $8500, mientras que las pizzas de pepperoni, fugazzetta, y jamón y morrón a $9.500.



El Mercado de Oportunidades se desarrolla en el Predio Floral (Meteo Gelves 1050, Belén de Escobar) hasta el 12 de octubre, viernes y sábado de 9 a 20 horas y el domingo hasta las 19 horas.