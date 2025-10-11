Ariel Sujarchuk y Axel Kicillof encabezaron el acto por el 66° aniversario del partido de Escobar

El intendente Ariel Sujarchuk y el gobernador Axel Kicillof encabezaron el acto conmemorativo por el 66° aniversario del partido de Escobar, que tuvo lugar en el campanario de la Fiesta Nacional de la Flor, evento que se desarrolla en el Predio Floral hasta el 12 de octubre. Si bien el Día de Escobar fue el 8 de octubre, el festejo y asueto se trasladó al 9 para unirlo al feriado por el Día de la Diversidad Cultural.



“Quiero agradecer al gobernador por venir a Escobar de nuevo y por acompañarnos durante toda nuestra gestión. En medio de crisis económicas, durante la pandemia, con ajustes brutales como los que vivimos actualmente, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires siempre nos apoyó y nos escuchó para trabajar codo a codo en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, a quienes les digo feliz aniversario y que disfruten de esta nueva edición del evento que nos representa como pueblo”, expresó Sujarchuk, acompañado por el presidente de la Sociedad Civil Fiesta de la Flor, Tetsuya Hirose.



Por su parte, Kicillof afirmó: “Este evento representa a gran parte de la cultura bonaerense que genera actividad económica, pero además es belleza y diversión. Así que estoy muy feliz de estar nuevamente en Escobar, ya vine 24 veces con esta pero tendría que haber venido en muchas más ocasiones por la cantidad de obras y derechos que el intendente Ariel Sujarchuk y todo su equipo le brindan a sus vecinos y vecinas”.



La jornada contó con un show artístico del Ballet Municipal de Proyección Universal y el reconocimiento a siete vecinos y vecinas destacados, y organizaciones locales, del distrito: Tetsuya Hirose, Yasuo Inomata, Horacio Dupuy, Hernando Rozo Rodríguez, Daniel Humberto González, APANNE y la Comisión Procreadora del Partido de Escobar.



Durante los últimos tres días, la Fiesta Nacional de la Flor tendrá grandes shows musicales. Turf se presentará el viernes a las 20.30 horas; mientras que el sábado, en el mismo horario, se realizará la reconocida fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con la actuación de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2. Estos espectáculos se llevan adelante gracias al apoyo de los sponsors del evento. Para ingresar a los recitales será necesario llevar cuatro alimentos no perecederos, que se destinarán al programa Escobar Hambre Cero. El acceso será por orden de llegada y, debido a la capacidad limitada del espacio, se recomienda concurrir con anticipación. Como atractivo en la previa, desde las 18 horas habrá DJs en vivo.



Además, el sábado, a partir de las 19 horas sobre la Avenida Tapia de Cruz, se realizará el tradicional desfile de carrozas con la presentación de la Banda Militar Tambor de Tacuarí. Por último, el domingo, será el turno del cierre con la elección de embajadoras y embajadores.