Accidente en la Panamericana: mejora la salud del socorrista de Defensa Civil herido durante el operativo

Una imagen que vieron muchos vecinos de Escobar durante el jueves provocó estupor y preocupación. Gabriel Alejandro Grecco, socorrista de Defensa Civil, participaba de las tareas de rescate en el accidente que ocurrió en el km 45 de la Autopista Panamericana que involucró a un auto y un camión. A causa del gran porte de este último vehículo, de 42 toneladas, un taco de madera que formaba parte del equipo llamado minicojín (un artefacto que se utiliza para levantar cuerpos pesados) se desprendió y le pegó violentamente en la cara a Grecco, quien se desplomó y perdió la conciencia durante unos segundos. De inmediato, el agente de Defensa Civil fue trasladado al Hospital Municipal de Garín, donde recibió los primeros auxilios y luego fue derivado a la recientemente inaugurada Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano, en Ingeniero Maschwitz. Los médicos le realizaron varios estudios, incluyendo una tomografía, para también realizarle una rectificación cervical, además de curarle heridas cortantes en el rostro. Afortunadamente, el efectivo de Defensa Civil se encuentra fuera de peligro.



El socorrista, de 57 años, realizaba esa acción para rescatar a los dos ocupantes del Fiat Mobi que se incrustó debajo del camión Scania T113 que se encontraba detenido en la banquina de la autopista. En un procedimiento que duró más de una hora, los rescatistas tuvieron que cortar la carrocería del auto para poder sacar a su conductor y a su acompañante, ambos de cerca de 80 años, quienes fueron trasladados al Hospital Erill.



“Quiero manifestar mi mayor reconocimiento, y trasladar también el del intendente Ariel Sujarchuk, al agente Gabriel Alejandro Grecco y a todo el equipo que participó de este dificilísimo operativo. Tanto Defensa Civil, como el resto de las personas que trabajan en emergencias, arriesgamos nuestras vidas todos los días. Esta vez estuvo muy cerca. Esperamos que Gabriel se recupere pronto, al igual que los otros dos heridos en este hecho (en referencia a los ocupantes del auto). Le enviamos nuestro mayor reconocimiento y gratitud a cada una de las personas que dan todo por el prójimo” sostuvo en un mensaje a través de las redes sociales del Municipio el director general de Defensa Civil de Escobar, Gabriel Peréz.