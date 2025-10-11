Finde en Escobar: Mercado de Oportunidades, el desfile de carrozas y los shows de Turf y Sin Miedo son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia durante los últimos días de la 62ª Fiesta Nacional de la Flor. Se destacan el Mercado de Oportunidades, el desfile de carrozas y los shows de música de Turf y Sin Miedo, además de otras propuestas culturales.



Las actividades comienzan este viernes con una nueva jornada de la Fiesta Nacional de la Flor en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar) que contará con exposiciones de productores locales y de distintas provincias, recitales en vivo de artistas locales en el escenario del Campanario, un patio gastronómico, Sabores Rodantes y una feria de emprendedores y entidades de bien público. Además, quienes visiten el predio podrán encontrarse con una nueva edición del Mercado de Oportunidades con productos y descuentos especiales en indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y accesorios. Por la noche habrá un show de cierre a cargo de la banda Turf a las 20:30 horas, el sábado a la misma hora será el turno de la fiesta cumbiera Sin Miedo, con música de Dany Lescano, Jambao, Supermerk2, Nico Mattioli y Romy DJ. El ingreso a los espectáculos musicales será entregando en la entrada cuatro alimentos no perecederos para colaborar con el programa Escobar Hambre Cero. Cabe aclarar que, en caso de lluvia, los recitales podrían ser suspendidos.



También el viernes, a las 20 horas en el Teatro Seminari Cine Italia (Mitre 451, Belén de Escobar), se presentará Leo Maiello con el espectáculo “Te Quiero Hasta Ahí” y luego, a las 21 horas, el stand up “Te Pido Mil Disculpas” a cargo de Ceci Hace y Nahuel Ivorra.



El sábado, a las 19 horas, se realizará el tradicional desfile de carrozas de Escobar que recorrerá la Avenida Tapia de Cruz y finalizará en el Predio Floral, acompañado por una marcha de granaderos y shows de murgas. Por otra parte, el Cine Italia proyectará las películas “Tron: Ares” en 3D a las 15 horas y en 2D a las 21 horas, y “La Casa de Muñecas de Gabby” a las 18:30 horas.



El domingo, a las 16 horas, se realizará la elección de embajadores de la Fiesta Nacional de la Flor en el escenario Campanario del Predio Floral. En caso de lluvia, la ceremonia se realizará en el interior de uno de los pabellones de la fiesta. Más tarde, a las 20:30 horas, se cerrará esta edición con un show de los Manseros Santiagueños en el escenario de Sabores Rodantes. Por último, a las 19 horas en el Teatro Seminari, habrá un concierto a cargo de la Orquesta de Cámara de Escobar que repasará los grandes clásicos de bandas sonoras de películas, arreglos de rock y música popular del siglo XX.