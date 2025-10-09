Escobar es el primer municipio del país en sancionar una ordenanza para regular el uso de la Inteligencia Artificial

El Honorable Concejo Deliberante de Escobar aprobó por unanimidad una ordenanza para regular el uso ético y responsable de la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública. La iniciativa, presentada por el intendente Ariel Sujarchuk, crea el Programa Municipal de Innovación con Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es incorporar estas tecnologías para optimizar la eficiencia, la transparencia y la calidad de los servicios.



“Hace tiempo que Escobar forma parte de una red federal comprometida con pensar el futuro desde el presente, impulsando una economía del conocimiento que ya está en marcha. En este contexto, el Estado se transforma en un ente dinámico, ágil, sencillo y efectivo, avanzando desde la burocracia hacia la IAcracia. Este proceso no solo incorpora inteligencia artificial, sino que también profundiza la transparencia y mejora la gestión pública”, explica el intendente, “no hay que ver a la IA como un enemigo, pero sí es fundamental legislar y generar una ética en torno a todo esto que está pasando”, concluyó Ariel Sujarchuk.



La ordenanza fue aprobada por unanimidad, con el respaldo de todos los espacios políticos. Este proyecto surge del trabajo conjunto con la Coalición de Ciudades por la IA en Argentina (CIIAR), una alianza estratégica de la que participan las más importantes urbes del país que trabajan en la implementación real de inteligencia artificial aplicada a políticas públicas. Actualmente, está integrada por los municipios de Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, San Miguel de Tucumán, Neuquén, Tres de Febrero, Pilar y San Fernando del Valle de Catamarca.



“Es un día que marca un antes y un después para Escobar. Como primer municipio del país en sancionar una ordenanza de este tipo, lideramos la agenda de la Inteligencia Artificial. Esto es fundamental porque los gobiernos deben adoptar la tecnología y la inteligencia artificial de manera responsable, transparente y siempre con el compromiso de estar al servicio de la ciudadanía”, expresó la presidenta del HCD, María Laura Guazzaroni.