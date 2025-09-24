Fiesta Nacional de la Flor: la experiencia única de ser embajadores y embajadoras de la mayor tradición de Escobar

Este último año marcó un antes y un después para quienes tuvieron el honor de representar a la Fiesta Nacional de la Flor. Sol Sanabria, primera embajadora y Juan Roldán, primer embajador, coinciden en describir estos doce meses como una etapa inolvidable y comparten sus experiencias luego de haber sido seleccionados.

Sol, vecina de Belén Escobar y licenciada en Marketing, explica: “Ser embajadora es una experiencia única, donde no solo representás a la Fiesta, sino a todas las personas que trabajan para que se haga realidad, como los floricultores”. Y agrega: “Fue un gran aprendizaje. Gracias a la Fiesta Nacional de la Flor, en cada viaje que hicimos pudimos dar a conocer la identidad de Escobar y conocer la tradición cultural de muchas ciudades como la nuestra”.



Juan, diseñador gráfico y vecino de Loma Verde, agrega: “Ser embajador es llevar nuestra cultura, historia y tradición escobarense por todo el país. La Fiesta de la Flor fue también un símbolo de unión entre nosotros y los demás representantes de las fiestas a las que fuimos invitados”.



Las y los embajadores tuvieron la oportunidad de representar a Escobar en muchas de las celebraciones más emblemáticas de Argentina. Entre ellas, la Fiesta Nacional del Maní en Córdoba; la Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes; la Fiesta Nacional de la Guitarra en Dolores; y la Fiesta Nacional del Ternero en Ayacucho.



Más allá de los eventos y los viajes, esta experiencia permitió estrechar vínculos con la comunidad local, participando también en actividades culturales y benéficas. Juan concluye: “Ahora nos toca ser anfitriones y volver a mostrar lo mejor de Escobar, el trabajo y la pasión que hay detrás de cada detalle de esta Fiesta que tanto queremos”. Por su parte, Sol invita a las y los jóvenes a sumarse para continuar esta tradición: “Ser embajadora es mucho más que llevar una corona, una banda o un título. Es un puente con la historia, con la cultura y con nuestra gente. Anímense, porque esta experiencia les cambia la vida”.



Los y las interesadas en ser embajadores de la Fiesta Nacional de la Flor tienen tiempo hasta el 26 de septiembre para completar el formulario que se encuentra en la web www.escobar.gob.ar/fnf y luego enviarlo completo por e-mail a eventosfiestadelaflor@gmail. com o acercarlo de forma presencial a la Secretaría de la Fiesta Nacional de la Flor (Mateo Gelves 1051, Belén de Escobar) de 9 a 16 horas.





