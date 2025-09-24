Primavera en Escobar: promociones exclusivas en comercios locales

Con la llegada de la primavera y la emblemática Fiesta Nacional de la Flor, los comercios de Escobar ofrecen promociones y descuentos especiales para invitar a vecinos y turistas a disfrutar de la temporada y fomentar el consumo en el distrito.

Entre las ofertas destacadas se encuentran los combos de bebidas y cervezas artesanales con hasta 20% de descuento, promociones en locales de sushi, pizzerías, bodegones y cafeterías. Además, distintos comercios de indumentaria se sumaron a los descuentos primaverales. Obviamente, no podían faltar las ofertas de las florerías que incluyen descuentos de hasta el 20% en efectivo.



Las promociones se extenderán hasta el final de la Fiesta Nacional de la Flor, el 12 de octubre, con ofertas puntuales en la última semana de septiembre. Para conocer cada uno de los locales adheridos y sus ofertas, ingresá a www.escobar.gob.ar/ primaveraenescobar





