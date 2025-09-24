Aprehensión en Garín por robo con replica de arma de fuego

Un hombre de 28 años, con pedido de captura vigente, fue detenido tras intentar robar a un trabajador en plena vía pública. En la localidad de Garín, personal policial del Subcomando de Patrullas y Policía Municipal respondió a un alerta que informaba sobre un robo en proceso.

Al llegar a la intersección de las calles Zabala y Tierra del Fuego, se entrevistaron con un joven de 23 años, empleado de una empresa de energía, quien relató haber sido abordado por un individuo armado que, mediante intimidación, le sustrajo su teléfono celular.

Con los datos aportados, se montó un operativo cerrojo que permitió identificar al sospechoso, que intentó escapar hacia un asentamiento cercano. Tras una breve persecución, fue interceptado y reducido por los efectivos.

En poder del aprehendido se incautaron el teléfono celular robado y el arma de fuego utilizada en el hecho, que resulto ser una réplica. Posteriormente, se constató que el detenido poseía dos pedidos de captura activos emitidos por tribunales de menores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en causas por hurto y robo agravado.

La Ayudantía Fiscalía de Garín dependiente de la UFI N° 5, dispuso la aprehensión formal y la instrucción de las actuaciones correspondientes.

Cabe señalar que, durante el procedimiento, un grupo de personas se tornó hostil hacia el personal interviniente, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad.