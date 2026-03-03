Falleció el hombre baleado en Maquinista Savio

En el día de ayer, Jonatan Carlos Miller (39), quien había recibido siete disparos de arma de fuego falleció en el Hospital de Escobar debido a las graves heridas recibidas.

El hecho había ocurrido en El Colibrí y Las Rosas de Maquinista Savio y el herido, luego de recibir los disparos, manejo su vehículo VW Fox hasta el Hospital Néstor Kirchner desde donde fue derivado de urgencia al Hospital Erill donde fue operado y se encontraba en estado reservado.

Si bien se cree que el hecho tuvo que ver con drogas todavía continúa la investigación para dar con el o los tiradores.