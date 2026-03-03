Maquinista Savio: Aprehenden a dos sujetos que robaron en una vivienda

Alrededor de las 4.40hs. de hoy, se produjo un robo en una vivienda de la calle República del Paraguay al 40 de la localidad de Maquinista Savio. De dicho lugar sustrajeron una TV, ropas varias, y una cartera que contenía llaves, DNI y dinero en efectivo. A raíz del hecho intervinieron vecinos de la victima que mantuvieron reducidos a los sujetos hasta que llego la policía quienes aprehendieron a los dos sujetos imputados por el hecho. Los malvivientes fueron identificados como Emanuel Gargiulo (37) y Nasini Jonatan (40), con domicilio en la misma localidad.

Se abrió una causa caratulada “Robo” y además se investiga si dichos sujetos habrían perpetrado otros robos ocurridos en el centro de Savio.