SUSPENSIÓN EN LA PAMPA: AMENAZÓ A OTRO CONDUCTOR CON UNA CUCHILLA

Una señora mayor se bajó de su vehículo y amenazó a otro conductor con una cuchilla. Ocurrió en Santa Rosa, La Pampa, luego de una discusión de tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial la identificó y será inhabilitada

Un episodio de violencia se conoció en las últimas horas en Santa Rosa, La Pampa. En un video filmado por testigos, quedó registrada la amenaza con una cuchilla de una mujer a otro conductor, tras una discusión de tránsito.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) intervino solicitando a la jurisdicción local la suspensión preventiva de la Licencia de conducir de la agresora.

Estas situaciones violentas no pueden tener lugar en la vía pública y la ANSV se mantiene atenta a estos casos para sancionar a los responsables. La mujer deberá ser notificada y luego realizar los exámenes correspondientes para determinar si es apta para conducir un vehículo.