Escuelas por el Ambiente: se entregaron los premios a los proyectos ganadores del concurso Ciudades Limpias

El programa municipal Escuelas por el Ambiente celebró el cierre del concurso Ciudades Limpias con $330 millones en premios para las 12 escuelas finalistas, de las 59 que participaron. Estos recursos serán destinados a diversas iniciativas dentro de cada escuela.



En la séptima edición de Escuelas por el Ambiente, se incluyó el concurso Ciudades Limpias donde se invitó a docentes y estudiantes a crear proyectos para reducir la contaminación por residuos y plásticos en arroyos, microbasurales y espacios públicos, generando conciencia y compromiso ambiental desde las aulas.



“La tarea que vienen realizando los colegios, los chicos, las comunidades educativas y los padres es fenomenal. Todo este proyecto educa, forma y hace que ahorre costos al municipio. Es importante que pensemos en el presente y también en un futuro con mayor conciencia ambiental”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk en la entrega de reconocimientos a los finalistas del concurso”, expresó el intendente Ariel Sujarchuk en la entrega de reconocimientos a los finalistas del concurso.



Participaron 59 instituciones educativas de todos los niveles (42 públicas y 17 privadas), que desarrollaron proyectos para integrar la responsabilidad comunitaria, la comunicación y la creación de contenido para potenciar la divulgación ambiental. Los premios otorgados fueron de gran importancia: el primer puesto recibió 50 millones de pesos, el segundo lugar fue premiado con 30 millones, el tercer puesto con 20 millones y el cuarto obtuvo 10 millones de pesos.



Entre los ganadores del nivel inicial, está el Jardín de Infantes N°929 (primer puesto), el Jardín de Infantes N°905 (segundo puesto), el Jardín de Infantes Nubecitas en tercer lugar y, en cuarto lugar, el Jardín Historias de Viajeros. En el caso de las escuelas primarias ganadoras, el primer puesto fue para la Escuela Primaria Municipal Emilio Alberto Arévalo mientras que el segundo premio fue para la Escuela Primaria N°24. En tercer lugar, se premió a la Escuela Primaria N°7 y, en cuarto lugar, al Colegio Del Faro. Por último, el primer puesto de instituciones secundarias y terciarias fue para la EES N°17, el segundo para el Instituto Municipal de Formación Docente y Técnica Julieta Lanteri, el tercer lugar para la EES N°2220 y el cuarto lugar para la Escuela Arcangel Gabriel.