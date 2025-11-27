A 100 días de su apertura, la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano superó las 1.500 atenciones



La Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano, gestionada por la Municipalidad de Escobar, cumplió sus primeros 100 días de funcionamiento y alcanzó 1.582 atenciones para afiliadas y afiliados de IOMA con derivación. En este período, el nuevo centro de salud realizó 34 procedimientos de hemodinamia, 183 ingresos por internación y 126 procedimientos quirúrgicos. Además, llevó adelante 1.239 estudios de imágenes, entre tomografías, ecografías, radiografías, punciones guiadas, ecocardiogramas y eco doppler, consolidándose como un pilar fundamental para la atención de alta complejidad en Escobar y la Región Norte.



Además, este mes se incorporaron nuevos consultorios externos en las especialidades de cardiología, ginecología, urología, traumatología, cirugía general y ecografías con turno programado, ampliando así la capacidad de respuesta del establecimiento. Los turnos pueden gestionarse a través de Flora, el chatbot del Municipio, enviando un WhatsApp al 11 6813-1202, o de manera presencial en la clínica ubicada sobre la Ruta 26, entre Carhué y Palmers, en Ingeniero Maschwitz.



La Clínica Manuel Belgrano es un centro de atención integral que recibe exclusivamente derivaciones de pacientes de IOMA y no cuenta con servicio de guardia. Con una superficie total de 3.860 m² distribuidos en tres plantas, dispone de 83 camas de internación y cuatro quirófanos completamente equipados para cirugías de alta, mediana y baja complejidad. Fue diseñada bajo el modelo de cuidados progresivos, lo que permite integrar de manera eficiente los servicios críticos, diagnósticos y quirúrgicos, garantizando una atención de calidad y alineada a los estándares más modernos del sistema de salud.