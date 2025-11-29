Escobar Vuela 2025: muestra de aviación y actividades para toda la familia

Atención: por cuestiones climáticas Escobar Vuela se reprograma para el domingo 7 de diciembre.

La Municipalidad de Escobar y el Aeroclub local llevarán adelante una nueva edición de Escobar Vuela el domingo 7 de diciembre, de 10 a 18 horas, en el Aeródromo de Belén de Escobar (Florencio Parravicini y Nicolás Paladino). El encuentro reunirá a aeronaves civiles y militares, además de propuestas gastronómicas y espacios recreativos.



Formarán parte de esta edición reconocidos exponentes de la aviación nacional, como Ignacio Crowder, Sergio Ribeiro, Emanuel Cattozzo y Jorge Malatini, quien es uno de los principales referentes de acrobacias del país. Durante la jornada se realizarán vuelos y presentaciones aéreas abiertas al público, ejercicios de demostración y destrezas vinculadas a intervenciones policiales, y la participación de la Fuerza Aérea Argentina. El evento también contará con muestras estáticas y dinámicas de aviones y helicópteros.



Como en cada edición, habrá un paseo gastronómico, stands de artesanos y emprendedores, espacios destinados a las familias y distintas actividades informativas vinculadas al mundo aeronáutico. La entrada es solidaria a través de un alimento no perecedero que será destinado al programa municipal Escobar Hambre Cero. En el caso de que llueve Escobar Vuela se reprogramará para otra fecha.