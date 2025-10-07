La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de podas para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos a partir de hoy, lunes 6, hasta el domingo 12 de octubre. Los equipos municipales pasarán a retirarlos a partir del lunes 13, hasta el sábado 18.
Las UGC incluidas en esta oportunidad son las siguientes: GA 4(Andes 35), IM 1(Maipú 1352), IM 3 (Anahí y Núñez), y 24 F1 (Ceriani entre Scalabrini Ortiz e Islas Malvinas). Ante cualquier duda sobre las zonas que abarca cada UGC, se puede consultar el sitio web oficial www.escobar.gob.ar/ugc.
Asimismo, para conocer el cronograma, los vecinos y vecinas pueden ingresar a la web escobar.gob.ar/recoleccion-de-
Cronograma del sistema municipal de recolección de ramas para esta semana
