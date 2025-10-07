Desde remeras a $4.900 hasta zapatillas a $55.000, algunas de las ofertas del Mercado de Oportunidades en la Fiesta Nacional de la Flor

El Mercado de Oportunidades vuelve a abrir sus puertas, esta vez en el marco de la Fiesta Nacional de la Flor, con ofertas destacadas e imperdibles como remeras desde $4.900, buzos desde $14.900, camisetas y shorts deportivos a $50.000, y zapatillas a $55.000. Esta nueva edición, se realizará del 10 al 12 de octubre en el Predio Floral, de 9 a 19 horas el viernes y sábado, y hasta las 20 horas el domingo.



También habrá disponible una amplia gama de productos tecnológicos como afeitadoras eléctricas a $6.000, cámaras de seguridad con videollamada a $28.000, y consolas de videojuegos Xbox a $45.000. También será una oportunidad para ahorrar en alimentos: la pizza de muzza grande estará a $8500, mientras que las pizzas de pepperoni, fugazzetta, y jamón y morrón a $9.500.



Organizado por la Municipalidad, este evento incluye stands de diversos rubros como indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y accesorios, con descuentos y precios muy accesibles. Además, es una posibilidad única para que emprendedores, empresas y comercios locales acerquen sus productos a la comunidad con descuentos de hasta el 20% y 50% en productos seleccionados..