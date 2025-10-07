Flora: el chatbot del Municipio ya supera las 60 mil interacciones mensuales en Escobar

Entre enero y septiembre de este año, Flora registró un crecimiento superior al 680%, con un total de 434.031 conversaciones y 237.218 usuarios, superando las 60.000 interacciones mensuales. La gran protagonista de este aumento fue la implementación del sistema de turnos de salud, que convirtió al chatbot en un canal central para la comunidad: solo en este rubro se concentra el 67% de las consultas.



Además, Flora incorporó nuevas gestiones como la inscripción al programa CiudadanIA 5.0, que ofrece cursos y capacitaciones en tecnología; el Presupuesto Participativo; el Programa Identidad; y canales de Atención al Vecino en áreas como Contravencional, Salud y Mesa de Entradas. En los próximos meses también se sumarán gestiones de Defensa del Consumidor y de la Junta Médica para evaluaciones de discapacidad.



A este crecimiento sostenido se suma la reciente incorporación de inteligencia artificial generativa, anunciada en agosto, que permite mantener conversaciones más fluidas, resolver trámites de manera ágil y ampliar la oferta de servicios disponibles.



En cuanto al detalle de las consultas más frecuentes en los últimos tres meses, el 67% corresponde a salud; el 12,3% a consultas de padrón; el 8,1% a información general y trámites; el 6,9% a atención al vecino; el 3% a Presupuesto Participativo; y el 2,7% a programas de habilidades digitales.



Disponible las 24 horas de los 365 días del año, Flora se consolida como una herramienta que agiliza la atención, permite resolver trámites a través de WhatsApp (11 6813-1202) y complementa los canales tradicionales de contacto con el Municipio, fortaleciendo una gestión pública innovadora y centrada en el vecino.