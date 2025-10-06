Atracciones, turistas y muchas ventas durante el fin de semana en la Fiesta Nacional de la Flor

Este fin de semana abrió sus puertas la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, el evento de floricultura más importante de Sudamérica. Más de 20.000 personas, entre vecinos, turistas y familias de distintas provincias, recorrieron los viveros, disfrutaron de los espectáculos culturales, degustaron platos en la feria gastronómica y conocieron los stands de emprendedores locales. “Todos los años es distinto, la verdad que es una belleza”, destacaron los turistas.



El fin de semana inaugural ofreció propuestas para todos los gustos. El sábado cerró el show a pura cumbia con La Banda de la Nueva Luna, en el marco de la feria gastronómica Sabores Rodantes. Además, en el predio se desarrolló el festival Alma Bohemia, con una feria itinerante que reunió a diseñadores, artistas visuales y productores locales. Otro evento que llamó mucho la atención de los turistas fue una muestra de Sumo, un estilo japonés de lucha, en el escenario del campanario.



El domingo, aunque la lluvia caída durante la madrugada obligó a suspender los espectáculos al aire libre, el público continuó disfrutando de los pabellones, la feria de emprendedores y el paseo gastronómico, que contó con un amplio espacio techado para comer y resguardarse del mal tiempo.



El presidente de la institución organizadora, Tetsuya Hirose, evaluó positivamente el primer fin de semana de la fiesta: “Fue un fin de semana muy exitoso. El sábado nos acompañó un clima precioso y llegó gente de todos lados. El domingo, a pesar de algunas gotas, también se acercaron muchísimos visitantes. Es importante que todos sepan que la Fiesta de la Flor está abierta todos los días”.



Hasta el 12 de octubre, las y los visitantes podrán recorrer viveros y exposiciones florales, stands comerciales y la feria de emprendedores, además de disfrutar de un gran paseo gastronómico, espectáculos artísticos, juegos infantiles y talleres ambientales. El 9 de octubre, la entrada será gratuita para todos los vecinos y vecinas de Escobar, en el marco del aniversario del partido que corresponde al día anterior y que se pasa un día para pegarlo al feriado por el Día de la Diversidad Cultural.

Entre los momentos más esperados de esta edición se destacan los shows musicales: el viernes 10, a las 20:30 horas, se presentará Turf, mientras que el sábado 11, en el mismo horario, se realizará la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con las actuaciones de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2. Ese mismo sábado tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas sobre la Avenida Tapia de Cruz, y el domingo 12 se llevará adelante la elección de embajadores y embajadoras, junto al esperado show de Los Manseros Santiagueños en Sabores Rodantes. En paralelo, funcionará el Mercado de Oportunidades, que abrirá el viernes y sábado de 9 a 20 horas, y el domingo de 9 a 19, ofreciendo una amplia gama de productos con importantes descuentos en indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y accesorios.



La Fiesta Nacional de la Flor se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y los fines de semana hasta las 20. El predio, ubicado en Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar, cuenta con estacionamiento exclusivo a pocos metros. Para adquirir entradas y obtener más información, ingresar a escobar.gob.ar/fnf.