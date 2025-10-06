Temporal en Escobar: ráfagas de hasta 70 km/h y casi 50 mm de lluvia en tres horas

Durante la madrugada del domingo, el partido de Escobar recibió 48 milímetros de lluvia entre las 2:30 y las 5:30 horas, acompañados por ráfagas de viento que alcanzaron los 70 km/h. A pesar de la intensidad del fenómeno, no se registraron inundaciones, personas evacuadas ni heridos, y el agua escurrió rápidamente.

Las localidades más afectadas fueron Belén de Escobar e Ingeniero Maschwitz, donde algunas calles se vieron momentáneamente anegadas, pero hacia las 7:30 de la mañana la situación ya se encontraba totalmente normalizada.

Los equipos de la Municipalidad de Escobar trabajaron desde las primeras horas en tareas de limpieza, recolección de ramas y residuos, y retiro de árboles y postes caídos, junto con el apoyo de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios y personal de las UGC. También se registró la caída de algunos carteles por las fuertes ráfagas.

El hecho más relevante fue el corte de una línea de media tensión sobre Ruta 26, que afectó el servicio eléctrico en los barrios Los Naranjos, Los Ñanduces y La Celina. La empresa Edenor ya se encuentra trabajando en la zona para restablecer el suministro.

Por su parte, la Fiesta Nacional de la Flor, abrió sus puertas con normalidad, aunque durante las primeras horas se aplicaron algunas restricciones en el exterior por cuestiones climáticas, como los shows en el campanario. El resto de las actividades y atracciones dentro de los pabellones 1, 2 y 3 no se vieron alteradas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, en lo que resta de la jornada del domingo podrían registrarse lluvias y lloviznas débiles en gran parte de la provincia de Buenos Aires, y para la tarde se preveen vientos del sur con ráfagas de 40 a 50 km/h.