La 62ª Fiesta Nacional de la Flor abrió sus puertas: «Pese a la crisis, sostenemos con orgullo este evento que nos une y representa»

El intendente Ariel Sujarchuk encabezó la apertura oficial de la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, el evento más emblemático de Escobar y la exposición de floricultura más importante de Sudamérica, que cada año convoca a miles de visitantes de todo el país.



“Venir a la Fiesta Nacional de la Flor es recorrer la Argentina entera, por sus aromas, por sus colores y por sus sabores. Este evento genera trabajo y siempre es una oportunidad para nuestro distrito, sobre todo en estos momentos donde hay tantas incertidumbres. No hay que permitir que algunos dirigentes la utilicen como hizo en su momento Daniel Scioli, que prometió un subsidio de $10 millones y nunca más lo vimos por Escobar. Eso se contrapone con la actitud de Axel Kicillof, que siempre cumplió con Escobar y su gente. Por eso pese a la crisis, sostenemos con orgullo este evento que nos une y nos representa», afirmó Sujarchuk quién cortó la tradicional cinta inaugural junto al presidente de la Asociación Civil Fiesta Nacional de la Flor, Tetsuya Hirose y el embajador de Japón, Hiroshi Yamauchi.



«Este año vamos a tener una exposición muy colorida y muy hermosa, pero además vamos a presentar la Virgen de las Flores, que tiene su nacimiento en el año 1335 en Italia, por un milagro que salva a una joven del ataque de unos bandidos. Quiero agradecer el trabajo a todas y todos los productores que hacen posible este evento», concluyó Hirose.



La apertura contó con la presencia del ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Relaciones del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Rodríguez Reveles; y el intendente de Pilar, Federico Achával.



La Fiesta Nacional de la Flor también tendrá grandes shows musicales, como todos los años. El viernes 10 a las 20.30 horas se presentará Turf; mientras que el sábado 11, en el mismo horario, se realizará la reconocida fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con la actuación de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2. Estos espectáculos se llevan adelante gracias al apoyo de los sponsors del evento. Para ingresar a los recitales será necesario llevar cuatro alimentos no perecederos, que se destinarán al programa Escobar Hambre Cero. El acceso será por orden de llegada y, debido a la capacidad limitada del espacio, se recomienda concurrir con anticipación. Como atractivo en la previa, desde las 18 horas habrá DJs en vivo.



“La cultura genera trabajo, además de alegría. Nos permite además ejercer el derecho a pasarla bien. Permite que vengan turistas, familias, amigos, lo que genera movimiento y consumo en Escobar. No se trata de ajustar el cinturón sino de agrandar la torta”, expresó Sujarchuk.



Durante nueve días, las y los visitantes podrán recorrer viveros y exposiciones florales de más de 120 expositores, stands comerciales y la feria de 350 emprendedores, además de disfrutar de un gran paseo gastronómico, espectáculos artísticos, juegos infantiles y talleres ambientales.



El sábado 11 de octubre se celebrará el tradicional desfile de carrozas sobre la Avenida Tapia de Cruz, mientras que el domingo 12 se realizará la elección de embajadores y embajadoras.



Asimismo, se desarrollará Sabores Rodantes, una propuesta gastronómica que incluye food trucks, espectáculos en vivo y presentaciones especiales de artistas durante este primer fin de semana a las 20 horas: el sábado actuará La Banda de La Nueva Luna, el domingo El Gordo Luis. El domingo 12 de octubre actuarán Los Manseros Santiagueños.



La muestra podrá visitarse del sábado 4 al domingo 12 de octubre, de lunes a viernes de 9 a 19 horas y los fines de semana hasta las 20 horas, con un estacionamiento exclusivo a pocos metros del Predio Floral. Para adquirir entradas y obtener más información, hay que ingresar a escobar.gob.ar/fnf.