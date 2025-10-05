Atlético Escobar sigue su camino de preparación rumbo al Regional Federal Amateur

Atlético Escobar ya se prepara para competir por primera vez en su historia en el Torneo Regional Amateur, categoría del ascenso del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que reúne a más de 350 clubes de todo el país.

En esa puesta a punto para alcanzar una de las cuatro plazas al Federal A, la antesala al tradicional Nacional B, el equipo disputó varios amistosos y tiene en carpeta otros tantos.



“Estamos muy fuertes y enfocados en alcanzar el gran objetivo”, resaltó el DT Nahuel Simi, con pasado en los cuerpos técnicos de Los Andes, Argentino de Quilmes, El Porvenir y Excursionistas, entre otros. A su equipo lo completan Diego Ianiero como DT alterno, los preparadores físicos Gustavo y Lucas Balbuena (padre e hijo), el entrenador de arqueros Mariano Candio y los DT Mario Stampone (Primera de Liga Escobarense) y Marcos Navarro (Sub 21 de Liga Escobarense). Todo está coordinado por el director deportivo Sergio Partal, quien trabajó durante cuatro años al frente del fútbol de Bajo San Isidro, club del que es uno de los fundadores.



En estas semanas, Atlético Escobar enfrentó a la Cuarta Especial de Platense, a un combinado de futbolistas libres dirigidos por Leandro Gioda, a Pilar City y a CF Roma. En su preparación al Torneo Federal Amateur, el cuerpo técnico tiene en carpeta amistosos contra clubes del Promocional (la antigua Primera D) y de las ligas regionales de Escobar y Luján, entre otros.



A partir del 19 de octubre, Atlético Escobar jugará en la región Pampa Norte, una de las ocho zonas en las que se divide la exigente competencia del Torneo Regional Amateur. En los próximos días, el Consejo Federal realizará el sorteo y se conocerá oficialmente a sus rivales de grupo.