Finde en Escobar: la Fiesta Nacional de la Flor, Mercado de Oportunidades y Mr. Splendini son los eventos destacados

Este fin de semana, la Municipalidad de Escobar ofrece distintas actividades para disfrutar con amigos o en familia que incluyen las múltiples propuestas culturales que habrá en la 62ª edición de la Fiesta Nacional de la Flor, el Mercado de Oportunidades y el espectáculo “Ilusiones” de Mr. Splendini, entre otras propuestas culturales.

Las actividades comienzan este viernes, a las 16:30 horas en la Plaza Lambertuchi (Colón y Ameghino, Belén de Escobar), con la jornada cultural JuveActiva que contará con un taller de BMX y skate, básquet, arte urbano y punto de consulta joven, mientras que a las 17 horas habrá clases de básquet en la Plaza Lambertuchi. Más tarde, a las 20 horas en la Casa de la Cultura (Mitre 450, Belén de Escobar), se desarrollará el habitual taller de danza urbana.



El sábado, a partir de las 9 horas en el Predio Floral (Mateo Gelves 1050, Belén de Escobar), tendrá lugar la primera jornada de la 62ª Fiesta Nacional de la Flor, el evento de floricultura más importante de Sudamérica que, durante nueve días, contará con espectáculos musicales, gastronomía y una amplia muestra de flores y plantas de más de 120 viveristas y productores, además de talleres de jardinería, charlas de producción sostenible y actividades para chicos y chicas. Además, quienes visiten el predio podrán encontrarse con una nueva edición del Mercado de Oportunidades con productos y descuentos especiales en indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y accesorios, el festival Alma Bohemia y una grilla de artistas locales que se presentarán en el escenario del Campanario donde el sábado, de 11 a 19 horas, actuarán bandas y artistas de cumbia. En tanto, el domingo habrá ballets y grupos folclóricos. La Fiesta Nacional de la Flor abrirá sus puertas de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, mientras que sábados y domingos se extenderá hasta las 20 horas. Para más información, podés visitar la página oficial (www.fiestadelaflor.org.ar).



También el sábado, a las 19 horas en el Centro Cultural Campiglia (Mitre 797, Belén de Escobar), se proyectará la película “Tiempo de Revancha” como parte del club de video con análisis y debate a cargo de Gustavo Issetta.



El domingo, el Teatro Seminari (Mitre 451, Belén de Escobar), tendrá una función del show “Ilusiones” a cargo del mago Mr. Splendini. Por último, el Cine Italia proyectará las películas “La Casa de Muñecas de Gabby” a las 16 y 18:30 horas, y “Avatar: El Camino del Agua” en 3D a las 21 horas.





