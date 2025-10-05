Se suman más atracciones a la 62° Fiesta Nacional de la Flor

La 62° Fiesta Nacional de la Flor incorpora nuevas atracciones para el disfrute de los visitantes. Se trata del Mercado de Oportunidades, que vuelve con ofertas exclusivas en productos y servicios de comercios locales, y la Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 «Patricios», que abrirá el tradicional desfile. Además, se suma el festival Alma Bohemia y una grilla de artistas locales que se presentarán en el escenario del Campanario.



El Mercado de Oportunidades funcionará el viernes y sábado de 9 a 20 horas y el domingo de 9 a 19 horas, ofreciendo una amplia gama de productos con descuentos especiales en indumentaria, calzado, tecnología, gastronomía y accesorios. Los visitantes podrán adquirir artículos a precios accesibles como remeras desde $4.900, buzos desde $14.900 y zapatillas a $55.000, además de disfrutar de promociones en alimentos y bebidas. Por su parte, la presentación de la Banda Militar Tambor de Tacuarí será protagonista en la apertura del desfile, que se realizará el próximo 11 de octubre sobre la avenida Tapia de Cruz, en Belén de Escobar, a las 19 horas.



En el escenario del Campanario, se prevén distintas fechas para la participación de artistas locales. El sábado 4, de 11 a 19 horas, actuarán bandas y artistas de cumbia; el domingo 5, en el mismo horario, serán protagonistas ballets y grupos folclóricos. Los miércoles 8 y jueves 9, se presentarán muestras de diferentes géneros musicales, desde el mediodía hasta las 18 horas. El viernes 10, de 11 a 19 horas, participarán artistas de rock, y el sábado 11, en el mismo horario, se presentarán diversas academias de danza del distrito.



Además, en el parque ubicado frente al predio principal, se suma el festival Alma Bohemia. El sábado 4 y domingo 5, de 9 a 19 horas, contará con una feria itinerante que invita a descubrir diseños exclusivos, creaciones de artistas visuales y el trabajo artesanal de productores locales. También habrá un escenario con música en vivo durante las dos jornadas.



Por último, cabe aclarar que para ingresar a los recitales será necesario llevar cuatro alimentos no perecederos, que serán destinados a comedores del distrito, centros de jubilados y al programa Escobar Hambre Cero. El viernes 10, a las 20:30 horas, se presentará Turf mientras que el sábado 11, en el mismo horario, se realizará la fiesta cumbiera “Sin Miedo”, con la actuación de Nico Mattioli, Jambao, Dany Lescano y Supermerk2. Estos shows se pueden realizar gracias al apoyo de los sponsors del evento.



Toda la información actualizada sobre programación, grillas de artistas y servicios que ofrece la Fiesta está disponible en escobar.gob.ar/fnf