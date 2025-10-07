El Día del partido de Escobar se pasa del 8 al 9 de octubre: finde XXL y entrada gratis a la Fiesta Nacional de la Flor

Este fin de semana, muchos escobarenses tendrán un fin de semana XXL, ya que el Día del partido de Escobar se trasladó del miércoles 8 al jueves 9 de octubre. Asimismo, ese jueves la entrada a la Fiesta Nacional de la Flor será gratuita para todos los residentes en el distrito con el fin de que los vecinos y vecinas puedan celebrar plenamente un nuevo aniversario de Escobar.



Debido al asueto administrativo del jueves por el aniversario de Escobar, tanto las escuelas estatales como privadas, los edificios públicos municipales y los bancos de gestión estatal permanecerán cerrados. Por su parte, se recomienda consultar la disponibilidad en las entidades privadas. Por otro lado, los servicios del área de seguridad y los de recolección de ramas y basura funcionarán con normalidad.



Respecto a los servicios de salud, se garantizará el funcionamiento habitual de las guardias de 24 horas en los siguientes centros: el Hospital Municipal “Dr. Horacio Dupuy” (Boulevard Presidente Perón y Mateo Churich, Garín), la UDP de Maquinista Savio (Independencia 140, Maquinista Savio), la UDP de Ingeniero Maschwitz (Av. El Dorado, Avellaneda), la UDP de Belén de Escobar (Cervantes 635) y el Polo Sanitario “Dr. Horacio Canesi” (Sarmiento 40, Matheu). También estará habilitada la guardia en los siguientes Centros de Atención Primaria para la Salud (CAPS): Juan Carlos Selles (Pablo Marín entre Islas Malvinas e Hipólito Yrigoyen, Garín), Dra. Marta Velazco (calle Nº 119 y Colectora Este, Loma Verde) y Juana Azurduy (Las Azucenas y Los Perales, Belén de Escobar).



Los vecinos y vecinas del partido de Escobar que este jueves deseen ingresar de manera gratuita a la Fiesta Nacional de la Flor, podrán hacerlo muy fácilmente: solo deberán presentar su DNI en la entrada del Predio Floral para acreditar que residen en el distrito.