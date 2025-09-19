Política

Concejales de Escobar participaron de un Encuentro Federal para institucionalizar el uso de IA en la gestión de gobierno municipal

18 septiembre, 2025
Realidades de Escobar

Concejales de distintos espacios políticos de Escobar participaron del Encuentro Federal organizado por la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), que reunió de manera virtual a 63 representantes de las ciudades fundadoras para debatir la institucionalización de la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública local.

El objetivo fue analizar los beneficios y desafíos del uso de la IA en servicios públicos y la relación con la ciudadanía, además de trabajar en una ordenanza adaptable a cada municipio. En Escobar, el proyecto de ordenanza ya fue presentado en el Concejo Deliberante y se tratará en las próximas semanas.

La IA puede optimizar áreas clave como tránsito, salud y residuos, pero requiere marcos normativos que garanticen transparencia, equidad, responsabilidad y seguridad de datos, para evitar abusos y asegurar principios democráticos. Esta iniciativa pionera fortalece la integración legislativa de la innovación tecnológica para que sus beneficios lleguen a todos los vecinos. Este encuentro marca un hito hacia ciudades más inteligentes, democráticas y transparentes, donde la IA se institucionaliza para transformar la gestión pública local responsablemente.