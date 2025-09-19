La Municipalidad continúa con el plan de pavimentación en calles clave de Maschwitz y Belén de Escobar

En la calle Perito Moreno, entre Islas Malvinas y Galileo (Belén de Escobar), la Municipalidad lleva adelante esta semana el pavimento asfáltico y el entubamiento de zanjas para mejorar el sistema de desagüe pluvial. La obra comprende seis cuadras que suman 700 metros lineales, en un proyecto integral que requiere una inversión de $493 millones y que mejorará las condiciones tanto de conectividad como de seguridad vial.

Gracias a estos trabajos, realizados a través de un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se genera una conexión directa entre el barrio La Victoria, el casco céntrico de la localidad y establecimientos clave como el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) «Edith Migueles», el jardin de infantes 929, el Centro de Atención Primaria para la Salud (CAPS) Dr. Raúl Prota y la oficina de la UGC BE2.



Al mismo tiempo, en los últimos días concluyeron las obras de pavimentación de la calle Libertad (Belén de Escobar), mientras que en Ingeniero Maschwitz se asfaltaron las calles Paso y Brasil, en el tramo que va desde La Pista hasta Ruta 26.





