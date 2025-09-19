62ª Fiesta Nacional de la Flor: ya están a la venta las entradas con promociones especiales para vecinos de Escobar

Escobar se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor, el encuentro de floricultura más grande de Sudamérica, que se desarrollará del 4 al 12 de octubre en el Predio Floral de Belén de Escobar (Mateo Gelves 1050). Las entradas anticipadas ya están a la venta en la web oficial www.escobar.gob.ar/fnf. Durante los nueve días de la celebración, también podrán adquirirse en la boletería del lugar desde el comienzo de la Fiesta.

Las entradas tienen un valor general de $10.000 para mayores de 10 años y $8.000 para jubilados y residentes de Escobar. En tanto, los jubilados escobarenses, los menores de 10 años y las personas con discapacidad con acompañante tendrán ingreso gratuito. Además, el miércoles 8 de octubre, en el marco del aniversario del partido de Escobar, la entrada será libre y gratuita para todos los escobarenses.

Los días 10 y 11 de octubre el escenario mayor recibirá a grandes artistas que brindarán recitales con entradas solidarias: el acceso será a cambio de 4 alimentos no perecederos que se canalizarán hasta comedores y merenderos a través del programa municipal Escobar Hambre Cero.

El predio abrirá de domingo a jueves de 9 a 19 horas, y viernes y sábados de 9 a 20 horas, con más de 120 expositores, talleres de jardinería y producción sustentable, espacios para los más chicos, feria gastronómica de entidades de bien público, además del tradicional desfile de carrozas el sábado 11 y la elección de embajadoras y embajadores el domingo 12.

Este año, la flor elegida para representar a la Fiesta es el girasol, símbolo de vitalidad y energía, que se convertirá en protagonista de una edición que promete atraer a decenas de miles de visitantes de todo el país.