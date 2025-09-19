Se abrió el registro para recibir la vacuna contra el Dengue en Escobar

Las personas de entre 15 y 59 años que residan en el partido de Escobar ya pueden registrarse para acceder a la vacuna contra el dengue de forma gratuita, hayan tenido o no la enfermedad. La aplicación se llevará a cabo en el Hospital Provincial Enrique Erill, ubicado en la Avenida Tapia de Cruz 21, en Belén de Escobar, en el marco de la estrategia definida por el Ministerio de Salud bonaerense.

La campaña tiene como población objetivo a quienes integran el grupo etario mencionado, ya que allí se registra la mayor tasa de incidencia de la enfermedad, con prioridad para quienes presentan factores de riesgo tales como antecedentes de dengue o dengue grave, enfermedades cardiovasculares (incluida la hipertensión arterial) diabetes, afecciones renales, enfermedades respiratorias crónicas como EPOC o asma y obesidad mórbida.



La vacuna está contraindicada durante el embarazo y la lactancia, en personas inmunocomprometidas y en quienes se encuentren bajo tratamiento con quimioterapias o corticoides en altas dosis.



Quienes ya hayan tenido dengue deberán esperar seis meses para vacunarse, mientras que quienes se hayan aplicado la primera dosis deberán esperar tres meses para recibir la segunda y completar el esquema. Aquellas personas que se registraron en la primera etapa y no cumplían con los requisitos recibirán su turno por correo electrónico, mientras que quienes aún no lo hicieron pueden anotarse en la plataforma oficial: www.ms.gba.gov.ar/sitios/ misalud/ y luego recibirán la información sobre fecha y hora del turno vía mail.







