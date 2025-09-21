Sujarchuk, en modo irónico: “Espert plantea cárcel o bala para los ladrones, me pregunto cuál de las dos opciones usaría con Karina Milei”

El intendente de Escobar y presidente del PJ de ese distrito, Ariel Sujarchuk, ironizó sobre la famosa frase de José Luis Espert respecto a los delincuentes y las sospechas que pesan sobre la secretaria general de la Presidencia. “Espert plantea cárcel o bala para los ladrones. Me pregunto cuál de las dos opciones usaría para Karina Milei”, sostuvo Sujarchuk, quien pone la lupa tanto en el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como en las “propuestas vacías e impracticables” del candidato a diputado nacional por LLA en la Provincia. “Esto también pone de manifiesto que todo lo que se hace o dice para las redes sociales termina siendo una cáscara vacía de contenido”.



En declaraciones al programa “El fin de la metáfora”, que conduce Iván Schargrodsky en el streaming Cenital, el jefe comunal también apuntó contra la política económica del oficialismo: “Javier Milei monopolizó la agenda en torno a la economía como único tema, y abandonó la salud, la educación, la cultura… Y dentro de la economía tiene un solo tema: la baja de la inflación, que llevó muy bien hasta que las Pymes empezaron a cerrar, empieza a haber locales vacíos en los centros de las localidades, hasta que laburantes con ingresos dejan de tener acceso a cuestiones básicas”.



Sobre el resultado de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, que lo tuvo en el plano local como uno de los intendentes que logró una rotunda victoria en su distrito, Sujarchuk analizó la victoria del peronismo: “El triunfo es del gobernador que desdobló, de los intendentes que pusimos cuerpo y alma, y de los bonaerenses que se expresaron con claridad. Dijeron ´esto que está pasando no nos gusta´”.