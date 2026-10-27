Atlético Escobar lanza una campaña solidaria para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en Puerto Vilelas, Chaco

Ante la emergencia que atraviesan decenas de familias evacuadas por las recientes inundaciones en el Noreste argentino, Atlético Escobar lanzó una campaña solidaria para asistir de manera directa a la comunidad de Defensores de Puerto Vilelas, club al que enfrentó recientemente por la fase Reválida del Torneo Federal A. En esa localidad de Chaco ya hay más de 500 personas evacuadas por los efectos de El Niño.

Bajo la consigna “La solidaridad se pone en juego”, la comisión directiva del Fucsia recolecta materiales y productos esenciales en tres puntos de recepción habilitados en Loma Verde y Belén de Escobar:

Agua mineral y alimentos no perecederos

Rollos de plástico/nylon y chapas (de cartón y zinc)

Artículos de limpieza y repelentes para mosquitos

Ropa en buen estado y otros elementos de utilidad

Puntos y horarios de recepción:

Doble Cinco (Boote y Old Man, Loma Verde)

Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 16:00 hs.

North Champs (Islandia y Don Moreira, Belén de Escobar)

Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 11:30 hs. | Sábados y domingos de 08:30 a 17:30 hs.

Av. 25 de Mayo 459 (Belén de Escobar)

Horario: Lunes a viernes de 08:00 a 16:00 hs.

Para coordinar entregas o solicitar más detalles sobre la campaña, se encuentra habilitada la línea de atención por WhatsApp: +54 9 11 3000-0778.