Escobar celebra la segunda edición de la Fiesta de la Frutilla

Frutillas frescas, propuestas gastronómicas, charlas y shows culturales serán parte de la segunda edición de la Fiesta de la Frutilla, que se realizará el sábado 31 de octubre y el domingo 1° de noviembre. La celebración busca acercar a la comunidad a los más de 50 productores que cultivan esta fruta en el distrito, y promover la producción local y la economía regional.



La actividad se desarrollará de 10 a 17 horas en la Feria de la Colectividad Boliviana, ubicada en Avenida de los Inmigrantes, Belén de Escobar. Quienes se acerquen podrán comprar frutillas frescas directamente de quienes las cultivan, conocer elaboraciones gastronómicas hechas a base de esta fruta y disfrutar de shows culturales.



También habrá charlas y talleres a cargo de ingenieros agrónomos y especialistas, que compartirán conocimientos sobre la cadena productiva, el proceso de cultivo y el valor del trabajo local.