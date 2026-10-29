SUMATE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Escobar acompaña y difunde la convocatoria de ingreso a la Escuela de Policía Juan Vucetich, brindando asesoramiento, información y orientación a quienes deseen iniciar su formación y convertirse en futuros policías bonaerenses.
📲 ¿QUERÉS INSCRIBIRTE Y NO SABÉS CÓMO?
Desde la Secretaría de Seguridad de Escobar te orientamos para que puedas dar el primer paso.
📱 Escribinos por WhatsApp al 11 2476-8697 y recibirás toda la información necesaria, el enlace de inscripción y asesoramiento sobre el proceso de registro.
🤝 Como nos indica el Intendente Ariel Sujarchuk,
desde el Municipio de Escobar seguimos acompañando a quienes tienen vocación de servicio y desean formar parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.