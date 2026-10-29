Norberto Luna y Astillero Lunamar: 35 años de trayectoria y un Vínculo con Escobar

Desde el vecino partido de Tigre, el astillero celebra una historia de diseño, construcción y navegación, con lazos con Escobar a través de la colaboración comunitaria y la actividad deportiva.

Astillero Lunamar conmemora 35 años de actividad formal, precedidos por una década de trabajo que dio origen al proyecto familiar iniciado por Norberto Luna y Andrea en Olivos, de donde Norberto es oriundo. Su historia reúne diseño de embarcaciones, navegación, competencia y una vocación por diseñar y construir que se mantiene hasta hoy.

Ubicado actualmente en el partido de Tigre, el astillero mantiene una relación de cercanía con Escobar. Ese vínculo se expresó en la colaboración durante inundaciones, brindando asistencia ante las necesidades de la comunidad, y en la organización de fechas del Campeonato Argentino de Motonáutica en el partido, durante la presidencia de Luna en la Federación Motonáutica Argentina. A ese recorrido se sumó su participación en la actividad política provincial.

Sus comienzos en la navegación se remontan a los primeros años de la década de 1980, con cruces del Río de la Plata en un gomón de apenas 3,80 metros. Hacia 1988 inició su participación en carreras de motonáutica offshore, compitiendo con cascos propios y obteniendo campeonatos y triunfos en pruebas nacionales e internacionales. Su vínculo con la actividad deportiva continúa hasta la actualidad.

Más adelante, al frente de la Federación Motonáutica Argentina, impulsó campeonatos y encuentros deportivos en el país y la región.

En 1996 comenzó otra etapa significativa con el primer Raid del Estrecho de Magallanes, entre Punta Arenas y Río Gallegos. Las posteriores expediciones por Tierra del Fuego, Región de Magallanes, canales australes y Cabo de Hornos aportaron experiencias que influyeron en sus criterios de diseño, equipamiento y confiabilidad. Ese recorrido también abrió puertas para establecer vínculos con el sector náutico europeo y avanzar en homologaciones de sus embarcaciones.

Norberto mantiene un estrecho vínculo con el Ejército Argentino desde 1982. Su relación con las instituciones también incluye a la Armada Argentina, Gendarmería , Aeronáutica y a las fuerzas de seguridad. Con los años, Lunamar desarrolló lanchas y semirrígidos de alta performance para uso militar, rescate, recreación y tareas profesionales, pensando en quienes estarán a bordo y en las condiciones que deberán enfrentar.

Su experiencia también lo llevó a que productoras internacionales de cine y televisión confiaran en el para maniobras de altísimo riesgo con helicópteros y embarcaciones. Entre esas experiencias se destaca su participación durante más de diez años en producciones de Fear Factor para distintos países.

Detrás de ese recorrido hay una historia familiar de esfuerzo, con etapas de crecimiento y otras difíciles, sostenidas por la perseverancia y el compromiso con la calidad de los materiales y el desempeño de las embarcaciones.

El aniversario reconoce a la familia, los trabajadores, los colaboradores y los clientes que acompañaron el camino. También celebra los vínculos con comunidades como Escobar, que forman parte de una historia compartida.

Norberto continúa diseñando y construyendo con el impulso de sus comienzos y una convicción que resume su manera de entender el oficio:

“Nunca diseñaría ni construiría algo que no fuera a usar yo mismo”.