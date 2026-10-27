LAS CÁMARAS DEL CENTRO DE MONITOREO FUERON CLAVE: LA POLICÍA MUNICIPAL IDENTIFICÓ Y APREHENDIÓ EN GARÍN A UN HOMBRE CON PARADERO ACTIVO POR TENTATIVA DE ROBO

Gracias a la alerta de un operador del Centro de Monitoreo, que advirtió movimientos sospechosos a través de las cámaras, la Policía Municipal acudió al lugar para identificar a los involucrados.

Al verificar sus datos, los agentes constataron que uno de ellos tenía un paradero activo en una causa por robo en grado de tentativa.

Con el apoyo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el hombre fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 3.ª de Garín.

🤝🏽 El trabajo conjunto entre el Centro de Monitoreo y la Policía Municipal permitió detectar la situación y actuar rápidamente.

Seguimos trabajando bajo la premisa del intendente Ariel Sujarchuk para fortalecer la seguridad en todo el distrito y construir un Escobar más seguro y cercano.

@asujarchuk @rociofernandez_ok