Recolección de ramas: cronograma semanal en Loma Verde y Belén de Escobar

La Municipalidad de Escobar informa el cronograma semanal de recolección de ramas y restos de poda para que los vecinos y vecinas puedan depositarlos en la vía pública únicamente en las fechas indicadas para cada barrio.



En Loma Verde, los vecinos podrán depositar las ramas desde hoy, lunes 26 de octubre, hasta el domingo 1 de noviembre, mientras que los equipos municipales pasarán a retirarlas del lunes 2 al jueves 5 de noviembre.



En Belén de Escobar, quienes viven en los barrios Lambertuchi, Bardessono, Los Robles, Provincias Unidas, Parque Florido, Retoño y Las Marías podrán depositar las ramas del viernes 30 de octubre al jueves 5 de noviembre, y los equipos municipales pasarán a retirarlas del viernes 6 al miércoles 11 de noviembre.



Para conocer el cronograma completo, los vecinos y vecinas pueden ingresar a escobar.gob.ar/recoleccion-de- ramas o consultar vía WhatsApp a Flora, el chatbot del Municipio, al 11 6813-1202. El cronograma está sujeto a modificaciones por condiciones climáticas.