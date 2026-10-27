Juegos Bonaerenses: Escobar obtuvo 11 medallas más que el año pasado y trepó al puesto 15°

La delegación de Escobar en los Juegos Bonaerenses obtuvo 31 medallas y alcanzó el puesto 15° sobre un total de 135 municipios, mejorando la performance del año pasado cuando había terminado en la 25° ubicación. El desempeño en las áreas de deportes y cultura incluyó 12 medallas de oro, 9 de plata y 10 de bronce, superando las 20 obtenidas en la edición anterior.



En disciplinas deportivas individuales, las medallas de oro fueron obtenidas por Bianca Molver y Maitena Henze Fernández en patín artístico; Sol Cabrera en natación 50 metros libre +17 adaptado; Alicia Ampuero en tenis de mesa para trasplantados; Sebastián Rivero en 100 metros adaptado; Javier Amarillo en lanzamiento de bala adaptado y Sebastián Onufryjczuk en 100 metros. A su vez, obtuvieron el primer puesto la posta mixta 4×100 y los equipos de fútbol tenis juveniles, tenis de mesa y deportes electrónicos. En el área cultural, Faustina Fernández Trangol sumó una medalla dorada en la categoría pintura.



Por su parte, consiguieron medalla de plata Marcos Flores en 100 metros adaptado; Lucía Caballero en patín artístico; Thiago Alderete en lanzamiento de martillo e Ian Leguizamón en taekwondo ITF. También lograron el segundo puesto Juan Piquet en 100 metros en silla adaptado; Ámbar Blanco en lanzamiento de bala adaptado; Guillermo Giménez y Jano Matevé en sapo intergeneracional; Kiara Salleres en ajedrez y el conjunto de handball playa.



Las medallas de bronce correspondieron a Lucrecia Torres Capobianco y Delfina Sozzi en orientación intergeneracional; Mateo Cuellar en taekwondo ITF; María Torres en lanzamiento de martillo; Morena Arias en parabadminton adaptado y Emma Monzón en taekwondo WT. Asimismo, el medallero se completó con Candela Larrea, Benjamín Delrrosario y Milo Boero en salto en largo, junto al equipo de básquet adaptado. En cultura, la pareja integrada por Mario Salvatierra y Mirta Muñoz aportó una más en baile.